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25.11.2026 06:31:29
XWELL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
XWELL hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte XWELL einen Umsatz von 7,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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