XWELL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

XWELL hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at