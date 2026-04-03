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03.04.2026 06:31:29
XWELL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
XWELL hat am 01.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,28 Prozent auf 7,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,5 Millionen USD gelegen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,080 USD gegenüber -3,660 USD im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 13,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 29,21 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 33,90 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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