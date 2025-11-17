|
17.11.2025 06:31:29
XWELL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
XWELL lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 USD gegenüber -0,990 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
