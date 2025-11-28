XXL Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

XXL Energy lud am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,34 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte XXL Energy -0,290 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 224,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

