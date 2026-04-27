|
27.04.2026 06:31:29
XXL Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
XXL Energy ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat XXL Energy die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,43 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,350 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,48 Prozent zurück. Hier wurden 0,7 Millionen CAD gegenüber 1,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,330 CAD gegenüber -1,150 CAD im Vorjahr verkündet.
Umsatzseitig wurden 3,92 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte XXL Energy 2,22 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX eröffnet stabil -- DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in die Sitzung. Der deutsche Leitindex eröffnet währenddessen mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.