XXL Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

XXL Energy ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat XXL Energy die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,43 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,350 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,48 Prozent zurück. Hier wurden 0,7 Millionen CAD gegenüber 1,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,330 CAD gegenüber -1,150 CAD im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig wurden 3,92 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte XXL Energy 2,22 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at