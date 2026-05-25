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25.05.2026 06:31:29
XXL Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
XXL Energy hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,220 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen CAD – ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem XXL Energy 1,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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