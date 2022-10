XXXLutz will Home24 übernehmen

Der Welser Möbelkonzern XXXLutz greift nach Home24. Das Unternehmen biete 7,50 Euro je Aktie in bar, teilte die XXXLutz-Tochter RAS am Mittwoch mit, über die das Geschäft abgewickelt wird. RAS habe sich den Angaben zufolge bereits rund 50 Prozent der Anteile an Home24 gesichert. Hinzu kämen weitere zehn Prozent aus einer geplanten Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts für die übrigen Eigner des Online-Möbelhändlers, zu dem auch das Einrichtungshaus Butlers gehört.

ivn

