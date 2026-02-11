Xylem: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xylem veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2,40 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,26 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,36 Milliarden USD gerechnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,92 USD. Im Vorjahr hatte Xylem 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,04 Milliarden USD gegenüber 8,56 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 5,06 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,00 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at