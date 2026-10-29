Xylem: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xylem hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,20 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at