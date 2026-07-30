Xylem: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Xylem hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 USD gegenüber 0,930 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xylem im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at