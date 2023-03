Y-mAbs Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Y-mAbs Therapeutics hat am 31.03.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,030 USD gegenüber -0,850 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 227,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,190 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Y-mAbs Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -1,280 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 65,27 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 34,90 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 2,619 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 54,93 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at