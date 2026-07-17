Y s table veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Y s table hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 118,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 46,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Y s table im vergangenen Quartal 3,55 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Y s table 3,34 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at