Y s table: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Y s table äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,28 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,23 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,99 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,23 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at