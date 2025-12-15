YA-MAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YA-MAN stellte am 12.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,81 JPY gegenüber 1,66 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,11 Prozent auf 6,82 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at