|
28.04.2026 06:31:29
Yabao Pharmaceutical Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Yabao Pharmaceutical Group lud am 25.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yabao Pharmaceutical Group ein EPS von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 531,4 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yabao Pharmaceutical Group 564,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,460 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.
Yabao Pharmaceutical Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,22 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.