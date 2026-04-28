Yabao Pharmaceutical Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yabao Pharmaceutical Group lud am 25.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yabao Pharmaceutical Group ein EPS von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 531,4 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yabao Pharmaceutical Group 564,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,460 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Yabao Pharmaceutical Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,22 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at