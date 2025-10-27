Yabao Pharmaceutical Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yabao Pharmaceutical Group hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 677,8 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 569,3 Millionen CNY.

