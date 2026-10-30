Yabao Pharmaceutical Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yabao Pharmaceutical Group stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yabao Pharmaceutical Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 518,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 569,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at