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03.08.2026 06:31:29
Yabao Pharmaceutical Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Yabao Pharmaceutical Group lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde mit 0,10 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,100 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz wurden 572,9 Millionen CNY gegenüber 524,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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