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15.05.2026 06:31:29
YAC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
YAC präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,46 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,38 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat YAC im vergangenen Quartal 7,40 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YAC 6,84 Milliarden JPY umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 72,43 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 30,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 26,46 Milliarden JPY – ein Plus von 14,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem YAC 23,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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