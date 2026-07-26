Azimut Aktie
WKN: A0B6Q3 / ISIN: IT0003261697
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26.07.2026 06:00:08
Yachtmaker Azimut Benetti seeks to steady customer nerves after Bayesian suit
Chair says Bayesian manufacturer’s legal challenge against Mike Lynch’s estate is ‘very specific to one shipbuilder’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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