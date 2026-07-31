Yageo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yageo äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Yageo 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,41 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at