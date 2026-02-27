27.02.2026 06:31:29

Yageo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yageo hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,29 TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,77 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,97 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 30,01 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,51 TWD. Im Vorjahr waren 9,53 TWD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Yageo 132,93 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 121,67 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

