Yageo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yageo präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,58 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,66 Prozent auf 44,46 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,77 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at