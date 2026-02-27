Yageo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yageo hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,16 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 927,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,85 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,27 Milliarden USD gegenüber 3,79 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at