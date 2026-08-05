Yagi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yagi hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 22,70 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yagi 25,42 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yagi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,72 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at