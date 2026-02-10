Yagi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yagi ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yagi die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 230,84 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 148,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,82 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at