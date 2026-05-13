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13.05.2026 06:31:29
Yagi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Yagi hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13,43 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 80,19 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent auf 22,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 443,76 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 313,85 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Yagi im vergangenen Geschäftsjahr 85,93 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yagi 83,38 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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