Yagi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yagi lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 123,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 27,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 19,82 Milliarden JPY gegenüber 19,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at