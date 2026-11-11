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11.11.2026 06:31:29
Yagi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Yagi ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yagi die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yagi ein EPS von 41,08 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Yagi 20,65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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