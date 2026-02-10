Yahagi Construction legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yahagi Construction hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 36,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Yahagi Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,44 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 38,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at