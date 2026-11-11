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11.11.2026 06:31:29
Yahagi Construction: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Yahagi Construction veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 43,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 73,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,92 Prozent zurück. Hier wurden 37,88 Milliarden JPY gegenüber 48,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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