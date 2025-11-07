|
07.11.2025 06:31:29
Yahagi Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Yahagi Construction hat am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 73,82 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yahagi Construction noch ein Gewinn pro Aktie von 8,92 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Yahagi Construction mit einem Umsatz von insgesamt 48,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 51,01 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
