|
13.05.2026 06:31:29
Yahagi Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Yahagi Construction lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 26,65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yahagi Construction noch ein Gewinn pro Aktie von 77,27 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Yahagi Construction mit einem Umsatz von insgesamt 36,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,73 Prozent verringert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 196,72 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 131,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Yahagi Construction hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 169,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 140,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.