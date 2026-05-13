Yahagi Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yahagi Construction lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 26,65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yahagi Construction noch ein Gewinn pro Aktie von 77,27 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Yahagi Construction mit einem Umsatz von insgesamt 36,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,73 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 196,72 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 131,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Yahagi Construction hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 169,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 140,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at