Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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25.11.2026 14:29:03
Yahoo CEO Bets on AI Search Comeback After 17 Years of Relying on Microsoft, Sets Sights on Google: 'We Own Our Own Destiny'
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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25.11.26
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|Yahoo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.1111 Shs
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