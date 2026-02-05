Yahoo Japan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yahoo Japan hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 6,61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yahoo Japan 5,69 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,69 Prozent auf 499,99 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 503,47 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at