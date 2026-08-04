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04.08.2026 06:31:29
Yahoo Japan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Yahoo Japan hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 8,47 JPY. Im letzten Jahr hatte Yahoo Japan einen Gewinn von 6,84 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 553,99 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 489,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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