Yahoo Japan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yahoo Japan gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Yahoo Japan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 541,01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 488,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 27,97 JPY beziffert, während im Vorjahr 21,00 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2 036,37 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1 917,48 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at