|
18.05.2026 06:31:29
YAKOHAMA REITO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
YAKOHAMA REITO hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,73 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,06 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat YAKOHAMA REITO im vergangenen Quartal 30,90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YAKOHAMA REITO 29,67 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!