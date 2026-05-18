YAKOHAMA REITO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

YAKOHAMA REITO hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,73 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,06 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat YAKOHAMA REITO im vergangenen Quartal 30,90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YAKOHAMA REITO 29,67 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at