YAKOHAMA REITO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

YAKOHAMA REITO hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 276,38 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -5,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,93 Prozent auf 32,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 229,170 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 33,56 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat YAKOHAMA REITO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 130,58 Milliarden JPY im Vergleich zu 125,56 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at