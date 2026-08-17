|
17.08.2026 06:31:29
YAKOHAMA REITO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
YAKOHAMA REITO hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,03 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 10,48 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YAKOHAMA REITO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 31,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!