YAKOHAMA REITO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YAKOHAMA REITO hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,03 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 10,48 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YAKOHAMA REITO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 31,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at