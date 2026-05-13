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13.05.2026 06:31:29
Yakult Honsha: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Yakult Honsha lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 114,65 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 15,73 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 114,71 Milliarden JPY erwartet worden war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 150,72 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 150,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Yakult Honsha im vergangenen Geschäftsjahr 486,43 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yakult Honsha 499,68 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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