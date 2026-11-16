YAKULT HONSHA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

YAKULT HONSHA hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 813,1 Millionen USD, gegenüber 845,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at