YAKULT HONSHA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

YAKULT HONSHA hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YAKULT HONSHA ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,26 Prozent zurück. Hier wurden 756,0 Millionen USD gegenüber 806,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at