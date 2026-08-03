|
03.08.2026 06:31:29
YAKULT HONSHA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
YAKULT HONSHA hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YAKULT HONSHA ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,26 Prozent zurück. Hier wurden 756,0 Millionen USD gegenüber 806,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!