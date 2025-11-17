|
17.11.2025 06:31:29
Yakult Honsha öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Yakult Honsha hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,13 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 132,45 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 124,59 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.