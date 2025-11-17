Yakult Honsha öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yakult Honsha hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,13 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 132,45 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 124,59 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at