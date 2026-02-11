|
Yakult Honsha präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Yakult Honsha hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 58,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yakult Honsha 53,19 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 130,60 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yakult Honsha 131,17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
