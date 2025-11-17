YAKULT HONSHA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

YAKULT HONSHA hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,15 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei YAKULT HONSHA ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,81 Prozent auf 844,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 887,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at