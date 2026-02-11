YAKULT HONSHA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

YAKULT HONSHA hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 0,170 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 847,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YAKULT HONSHA 860,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at