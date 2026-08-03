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03.08.2026 06:31:29
Yakult Honsha vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Yakult Honsha hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39,36 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120,46 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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