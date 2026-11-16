Yakult Honsha veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yakult Honsha hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 36,66 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yakult Honsha 44,05 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Yakult Honsha im vergangenen Quartal 129,49 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yakult Honsha 124,59 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at